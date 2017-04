...con Battistini

A tu per tu ...con Bonato 15.04 - "Una partita così si prepara da sola... giochiamo in un contesto gratificante e quindi le motivazioni vengono da sole. Sappiamo quali sono le qualità del Napoli". Così a TuttoMercatoWeb il ds dell'Udinese, Nereo Bonato, in vista della partita contro il Napoli. A questo punto... 15.04 - "Una partita così si prepara da sola... giochiamo in un contesto gratificante e quindi le motivazioni vengono da sole. Sappiamo quali sono le qualità del Napoli". Così a TuttoMercatoWeb il ds dell'Udinese, Nereo Bonato, in vista della partita contro il Napoli. A tu per tu ...con De Fanti 14.04 - Closing Milan, affare fatto. E c'è un nuovo management, composto da Mirabelli e D'Ottavio con la regia di Fassone. "Mirabelli e D'Ottavio? A me sinceramente stupisce che si continui a parlare di loro come se fossero due persone alle prime armi", dice l'ex ds del Sunderland Roberto...

A tu per tu ...con Falcinelli

13.04 - "Ci credevamo quando eravamo a meno undici, figuriamoci adesso". Non si ferma e ha voglia di lottare e fare l'impresa, l'attaccante del Crotone Diego Falcinelli. Testa bassa e lavorare, per continuare a sperare. E dopo la vittoria sull'Inter c'è ancora più convinzione. "Stiamo provando... A tu per tu ...con Perinetti

12.04 - Un obiettivo costruito passo dopo passo. L'entusiasmo e la voglia del Presidente Tacopina e la competenza del ds Giorgio Perinetti, quanto basta per riportare il Venezia nel calcio che conta. Un punto e poi sarà serie B. "Dopo l'impresa di Padova che è stata eccezionale e con tanti...

A tu per tu ...con Marino

11.04 - "Nel primo turno conta non prendere gol. L'ideale sarebbe l'1-0 per la Juve". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dg di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino in vista della partita di questa sera tra Juventus e Barcellona. "Sembra una sfida dove il Barcellona parte favorito, ma la Juventus... A tu per tu ...con Berti

10.04 - "Mi auguro sia un mercato importante. Mi aspetto un'Inter protagonista". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Gianluca Berti. La sensazione è che ci sarà un valzer dei ds... "Si. Se ne muoveranno tanti, qualche squadra vorrà cambiare e quindi ci saranno un po'... A tu per tu ...con Malesani

09.04 - "Sto seguendo molto dal punto di vista televisivo un po' tutto, sono sempre molto aggiornato". Non si ferma e studia, in attesa della chiamata giusta. "Il tappeto verde mi manca, la voglia di tornare c'è", ammette Alberto Malesani, che torna a parlare e lo fa in esclusiva per TuttoMercatoWeb....

A tu per tu ...con Fontana

08.04 - "Onestamente penso che la Juve giocherà al cento percento, ma la testa potrebbe essere altrove. Comunque la squadra di Allegri non lascerà nulla al caso". Così a TuttoMercatoWeb l'ex portiere del Chievo Verona, Alberto Fontana in vista della partita tra i gialloblù e la Juventus.... A tu per tu ...con Palermo

07.04 - "Vedo un grande movimento di allenatori e direttori sportivi, i dirigenti storici rimarranno al loro posto: Perinetti sta facendo un grande lavoro a Venezia, Sogliano si è strutturato a Bari così come Corvino a Firenze". Parla a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Paolo Palermo.... A tu per tu ...con Salvatori

06.04 - Avanti, a piccoli passi. Il Trapani un girone dopo è rinato sotto la cura di Alessandro Calori e la gestione targata Fabrizio Salvatori. L'ultima vittoria contro il Vicenza, al Menti, ha restituito speranza e voglia di fare un'impresa che avrebbe i crismi del miracolo sportivo. Caccia...