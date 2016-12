...con Canovi

"Roma e Lazio protagonisti sul mercato. Fiorentina, fai qualcosa. Salvezza, io dico Crotone. E il mercato di gennaio..."

© foto di Federico De Luca

"Dovranno intervenire le squadre che perderanno giocatori per la Coppa d'Africa, vedi la Roma che deve sostituire Salah. E poi mi aspetto interventi da chi intende mantenere le posizioni acquisite per arrivare in Champions". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi in vista del calciomercato di gennaio. "E poi dovrà intervenire chi deve salvarsi"

Quindi Palermo, Empoli, Pescara e Crotone protagonisti sul mercato?

"Si. Chiaro. A Crotone ci sono dirigenti bravi, preparati che fanno un ottimo lavoro. Il Crotone mette in mostra i propri giocatori, li valorizza e poi magari ottiene anche delle plusvalenze e secondo me è la squadra con più possibilità di salvarsi rispetto alle altre. Fra le squadre in lotta è quella che gioca un calcio più efficace, bada al sodo e farà un mercato di prestiti perché non ha grosse risorse economiche".

Squadre in lotta per la salvezza a parte, chi interverrà in maniera decisa?

"Facile, la Lazio. È lì per ottenere qualcosa di importante, deve intervenire per giocarsela. E poi ha delle lacune, altrimenti non si spiegherebbero alcune sconfitte. Contro le big, i biancocelesti, hanno sempre perso. Serve intervenire".

Poi?

"Beh, occhio alla Fiorentina in entrata e in uscita. Così come l'Inter. Ma va sottolineata una cosa".

Prego.

"Non ci saranno grossi movimenti di mercato a gennaio. Nessun grande colpo. I soliti nomi di cui si parla già. La Roma punta Rincon, la Juve Witsel. Ma non sarà un grande mercato".