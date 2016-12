...con Caravello

A tu per tu ...con Giacomelli 22.12 - "Con le ultime vittorie ci siamo rimessi in corsa". Voglia ed entusiasmo targati Stefano Giacomelli, attaccante e capitano di un Vicenza che punta alla salvezza e per il futuro sogna in grande. "Siamo partiti un po' così - sottolinea Giacomelli a TuttoMercatoWeb - ci s... 22.12 - "Con le ultime vittorie ci siamo rimessi in corsa". Voglia ed entusiasmo targati Stefano Giacomelli, attaccante e capitano di un Vicenza che punta alla salvezza e per il futuro sogna in grande. "Siamo partiti un po' così - sottolinea Giacomelli a- ci s... A tu per tu ...con Adriano 21.12 - Adriano e l'Inter, emozioni che non si cancellano. L'Imperatore questa sera sarà a San Siro, vedrà dal vivo i nerazzurri. Inter-Lazio, una partita dal sapore speciale. Con un ex speciale, da San Paolo con amore. "Proverò tantissime emozioni", confida Adriano che parla in es...

A tu per tu ...con Bousquet
20.12 - "Sarà un mercato molto caldo". Parola di Mauro Bousquet, operatore di mercato, che fa le carte alla prossima finestra per TuttoMercatoWeb I protagonisti di gennaio? "Dico l'Inter che dovrà muoversi anche con alcune cessioni come Jovetic e Gabigol. Farà qua... A tu per tu ...con Martorelli
19.12 - "Il Napoli quasi sicuramente concluderà l'affare Pavoletti, la Juve interverrà per migliorare alcuni reparti tra cui il centrocampo. Sono le due società che si muoveranno già i primi di gennaio, non aspetteranno per intervenire su alcuni ruoli fondamentali. Poi sarà il cl...

A tu per tu ...con Giaretta
18.12 - L'Ascoli all'esame Benevento. "In linea di massima siamo in linea con i nostri programmi, cioè la salvezza. Il cammino però è ancora lungo", dice il ds bianconero Cristiano Giaretta a TuttoMercatoWeb. Serie B: che campionato è stato fin qui? "Beh, le neopromosse...

A tu per tu ...con Gerolin
17.12 - La Juventus per dare continuità, la Roma per cercare di insidiare i bianconeri. "Una partita importantissima", dice a TuttoMercatoWeb l'ex giallorosso Manuel Gerolin, l'anno scorso ds del Palermo. "La Juventus è e rimane la squadra di battere, però la Roma s'è ripre...

A tu per tu ...con Mancosu
16.12 - Dalla gavetta al sogno. La storia di Matteo Mancosu è una favola vissuta ad occhi aperti. E oggi il bomber sardo fa gol in MLS, per il Montreal Impact di Joey Saputo. Cartellino di proprietà del Bologna, futuro ancora in Canada perché chi gli sta vicino ha gettato le basi p...

A tu per tu ...con Accardi
15.12 - Juve a caccia di un centrocampista, Inter che deve sfoltire. Mercato che si avvicina. "Mi aspetto dei movimenti importanti, il Napoli prenderà Pavoletti e la Juventus deve completare la rosa per cercare di diventare più competitiva in Europa. Non saranno protagoniste invece ... A tu per tu ...con Giuffredi
14.12 - "Gennaio sarà un mercato nel quale determinate squadre faranno alcuni acquisti per migliorare. Si muoveranno un po' tutte, sarà una finestra molto movimentata". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Mario Giuffredi in vista della sessione di gennaio.

A tu per tu ...con Carli
13.12 - "Il punto di domenica è importante, ci dà autostima. Non per la classifica, perché guardarla oggi è da persone poco intelligenti". Così a TuttoMercatoWeb il dg dell'Empoli, Marcello Carli commenta il pareggio contro il Bologna che consente alla squadra di allungare... Così ail dg dell'Empoli, Marcello Carli commenta il pareggio contro il Bologna che consente alla squadra di allungare...