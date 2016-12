...con Cornacini

"Milan, Napoli, Juve e Palermo attivi sul mercato. Tempo a Gabigol, sarà protagonista: trattavamo con il Villarreal, non si farà. Cassini, a Siracusa grande fiducia. E La Gumina..."

"In Italia non sarà un grande mercato, il Milan farà qualcosa così come Juve e Napoli ma non vedo tanti movimenti. Una squadra che mi aspetto protagonista è il Palermo per provare a mantenere la categoria". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato brasiliano, Leonardo Cornacini.

Gabbiadini in uscita da Napoli...

"Giovane, bravo e italiano. Sarà richiesto da tanti. E dove andrà fare bene".

L'Inter aspetta Gabigol.

"Normale che non abbia fatto grandi cose, è appena arrivato. Un po' come Coutinho. Ci vuole tempo. L'anno scorso di Cassini dicevano che era il nuovo Dybala... I giudizi affrettati non fanno bene, per i brasiliani capire come funziona l'Italia non è facile".

Stava lavorando per Gabigol al Villarreal?

"Si, confermo. Ma non penso che succederà".

Cassini?

"Sta facendo benissimo, sono davvero molto contento. Al Siracusa si sta mettendo in mostra, grande merito anche di Sottil, gli ha dato fiducia ed è stato fondamentale".

Intanto La Gumina lavora per recuperare dall'infortunio.

"È stato protagonista con la Ternana, mi ha detto che ha più fame di prima. Non vede l'ora di tornare... Prima dell'infortunio si parlava tanto di lui, qualcuno chiedeva informazioni. E anche ora qualcuno ha chiamato per conoscere la situazione".

Lotta salvezza: chi si salverà?

"Il Pescara ha cambiato tanto, il Palermo con Corini sembra avere voglia. La finestra di gennaio sarà fondamentale per capire chi si salverà".