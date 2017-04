...con Falcinelli

A tu per tu ...con Perinetti 12.04 - Un obiettivo costruito passo dopo passo. L'entusiasmo e la voglia del Presidente Tacopina e la competenza del ds Giorgio Perinetti, quanto basta per riportare il Venezia nel calcio che conta. Un punto e poi sarà serie B. "Dopo l'impresa di Padova che è stata eccezionale e con tanti... 12.04 - Un obiettivo costruito passo dopo passo. L'entusiasmo e la voglia del Presidente Tacopina e la competenza del ds Giorgio Perinetti, quanto basta per riportare il Venezia nel calcio che conta. Un punto e poi sarà serie B. "Dopo l'impresa di Padova che è stata eccezionale e con tanti... A tu per tu ...con Marino 11.04 - "Nel primo turno conta non prendere gol. L'ideale sarebbe l'1-0 per la Juve". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dg di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino in vista della partita di questa sera tra Juventus e Barcellona. "Sembra una sfida dove il Barcellona parte favorito, ma la Juventus... A tu per tu ...con Berti 10.04 - "Mi auguro sia un mercato importante. Mi aspetto un'Inter protagonista". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Gianluca Berti. La sensazione è che ci sarà un valzer dei ds... "Si. Se ne muoveranno tanti, qualche squadra vorrà cambiare e quindi ci saranno un po'... A tu per tu ...con Malesani 09.04 - "Sto seguendo molto dal punto di vista televisivo un po' tutto, sono sempre molto aggiornato". Non si ferma e studia, in attesa della chiamata giusta. "Il tappeto verde mi manca, la voglia di tornare c'è", ammette Alberto Malesani, che torna a parlare e lo fa in esclusiva per TuttoMercatoWeb.... A tu per tu ...con Fontana 08.04 - "Onestamente penso che la Juve giocherà al cento percento, ma la testa potrebbe essere altrove. Comunque la squadra di Allegri non lascerà nulla al caso". Così a TuttoMercatoWeb l'ex portiere del Chievo Verona, Alberto Fontana in vista della partita tra i gialloblù e la Juventus.... A tu per tu ...con Palermo 07.04 - "Vedo un grande movimento di allenatori e direttori sportivi, i dirigenti storici rimarranno al loro posto: Perinetti sta facendo un grande lavoro a Venezia, Sogliano si è strutturato a Bari così come Corvino a Firenze". Parla a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Paolo Palermo.... A tu per tu ...con Salvatori 06.04 - Avanti, a piccoli passi. Il Trapani un girone dopo è rinato sotto la cura di Alessandro Calori e la gestione targata Fabrizio Salvatori. L'ultima vittoria contro il Vicenza, al Menti, ha restituito speranza e voglia di fare un'impresa che avrebbe i crismi del miracolo sportivo. Caccia... A tu per tu ...con Amoruso 05.04 - "Credo che la poco brillante prestazione della Juventus nell'ultima partita, oggi ci farà vedere una squadra diversa". Così a TuttoMercatoWeb Nicola Amoruso, doppio ex di Napoli e Juventus e oggi operatore di mercato. Diversa in che senso? "Più decisa e determinata, che... A tu per tu ...con Accardi 04.04 - "In estate mi aspetto Milan e Inter protagoniste sul mercato. Poi credo che il Napoli andrà a rinforzare l'organico, mentre la Juve cercherà di completarsi". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. E la Roma con Monchi? "Bisognerà vedere e capire se... A tu per tu ...con Dellas 03.04 - "È diventato un giocatore importante per la Roma e per tutto il campionato italiano". Investitura ufficiale per Kostas Manolas ai microfoni di TuttoMercatoWeb da parte dell'ex difensore della Roma, Trainos Dellas. L'Inter lo ha messo nel mirino... "Quando un giocatore...