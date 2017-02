...con Galli

"Gennaio prolifico per il mercato interno, ma stop a Rogoredo: si cambi la sede. Pezzella il futuro del Palermo, Zamparini ha detto no all'Udinese. In estate ne porto tre in serie A. E Kalinic in Cina..."

"A gennaio il mercato ha fatto girare soldi all'interno del sistema e questo è positivo. Ma sarebbe bello tornare al vecchio mercato: inizia il campionato e dopo sette-otto partite capisci cosa ci vuole e poi fai il calciomercato di riparazione... Non si può aspettare gennaio". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Galli.

A gennaio si è dato priorità al mercato interno.

"Questo per il settore è davvero positivo. Spero che anche il sistema delle rose venga modificato, perché così è davvero limitativo. E poi la sede del calciomercato... A Rogoredo non si può lavorare, non si respira: mi auguro che il nuovo mercato abbia una nuova location, questa attuale non rispecchia il calcio italiano. E poi andare al calciomercato deve essere una cosa piacevole per incontrare persone che non vedi da tempo. Devi essere invogliato ad andare. E a Rogoredo sicuramente non si è invogliati ad andare. E poi perché non collegare la sessione di calciomercato a degli eventi con argomenti di interesse? Ad esempio dei seminari per capire anche a livello fiscale il mercato cinese".

Intanto Pezzella rinnova con il Palermo. Zamparini lo ha blindato.

"Ci aveva pensato l'Udinese mettendo sul piatto due milioni e due giocatori in prestito. Zamparini crede nel ragazzo, è il futuro del Palermo. Abbiamo rinnovato felici di averlo fatto, il Palermo crede in lui".

In rosanero sarebbe potuto andare anche Crimi.

"Stava per andare. Dovevano combaciare determinati incastri, non ci siamo trovati"

Rimpianti di mercato a gennaio?

"Ho tre ragazzi che meritano la Serie A: Coda della Salernitana, Romagnoli del Carpi e D'Elia del Vicenza. A giugno farò di tutto per portarli nella massima serie, insieme a Crimi che farà quattro mesi a Cesena e poi si vedrà".

Asse Cina-Italia. Il mercato cinese è ancora aperto, si aspetta sorprese?

"In Cina hanno messo delle limitazioni. Non mi aspetto comunque nulla di importante dall'Italia. Mi spiego meglio: non credo che Kalinic vada al Tianjin, anche se quando le proposte sono importanti bisogna sempre accettarle o comunque valutarle attentamente".