...con Miccoli

"Juve, che risposta! Mercato, poche operazioni. Gagliardini ok, Kessie per la Roma buon acquisto. Palermo, salvati. Kalinic bravo a restare alla Fiorentina"

© foto di Pietro Parinello

"La Juve ha dato una buona risposta facendo tre punti contro l'Inter che non meritava la sconfitta e sta tornando ad essere una buona squadra. Altri campionati hanno dimostrato che finché non c'è l'aritmetica nulla è scontato. Ma mi diverte più il Napoli". Così a Tuttomercatoweb Fabrizio

Miccoli sull'ultima giornata di campionato passata agli archivi.

Mercato: una finestra poco entusiasmante.

"Non ci sono grandi cose in giro, quindi se devo fare il mercato giusto per farlo allora bene prendere giocatori per il futuro. Bene Gagliardini, è un ottimo giocatore e migliorerà giorno dopo giorno. La Juve lavora per il futuro, Gagliardini è ottimo anche per il presente".

Arranca un po' il Milan.

"Il Milan sta perdendo partite ma non sto vedendo una squadra in crisi, anzi. Come prima cerca di impostare il proprio gioco, ma magari ha vinto partite che non meritava e ora succede la stessa cosa con le sconfitte. Il Bologna vorrà riscattarsi, viene da una sconfitta e squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato vivono per le grandi partite".

E il Palermo si salva?

"Adesso sta mettendo quel qualcosa in più che fa ben sperare noi tifosi del Palermo. Dipenderà dalla prossima partita contro l'Atalanta. Otto punti non sono pochissimi, però mancano tante partite".

La Roma punta su Kessie. E Papu Gomez può lasciare l'Atalanta.

"Kessie mi piace. Bisognerà vedere se nella Roma può starci oppure no, è un investimento importante. Sicuramente per il campionato che sta facendo merita questa opportunità così come la merita Papu Gomez ma ci penserei bene: meglio essere la stella dell'Atalanta che giocare o non giocare. Bergamo è l'ambiente ideale".

Kalinic dice no alla Cina, resta ancora alla Fiorentina.

"Ha fatto bene. C'è tempo. A trentasei-trentasei anni magari potrà pensarci. A Firenze si sta bene, è amato. Ha fatto la scelta giusta".

E la sua scuola calcio?

"Va molto bene. Farò vedere dei ragazzi ancora in giro. Il 9 marzo andremo a Trigoria per delle amichevoli, ci sono ragazzi che stanno facendo vedere il loro valore".