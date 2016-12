...con Moggi

"Gennaio mercato poco rilevante. Napoli, Gabbiadini non è un flop. Salvezza, io dico Empoli: è più forte del Palermo. Pescara e Crotone già retrocesse"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"A gennaio ci saranno movimenti, ma non rilevanti". Parole firmate Luciano Moggi, ex dg della Juventus, a TuttoMercatoWeb. "La Juve magari prenderà Witsel, ma poi non ci aspettiamo chissà quali altre trattative".

Ha deluso Gabbiadini a Napoli, è sul mercato.

"No, non è una delusione. Ha sempre giocato in un ruolo non suo. Non è una punta centrale ma un esterno, se gli fai fare un altro ruolo può anche non giocare bene. Però può essere utile a tante squadre, è un buon giocatore".

Nessun protagonista a gennaio?

"No, nessuno. Ognuno cercherà di rattoppare le cose che non funzionano, ma non saranno situazioni che determineranno qualità o differenza di rendimento. Il Napoli ha preso Pavoletti, vendendo Gabbiadini però può darsi che serva un attaccante per la panchina".

Supercoppa: Juve-Milan, hanno vinto i rossoneri.

"La Juve vince tutto, se perde una partita non fa nulla. Per il Milan invece è come se avesse vinto la Champions League visto che non vince da un po'. La Juventus era rimaneggiata, aveva gente come Dybala che non era in forma. Questa partita non ha certo stabilito il rapporto di forza tra le due squadre. Il Milan ha vinto poco negli ultimi anni, così s'è autocaricato".

Palermo, Pescara, Crotone ed Empoli: chi si salva?

"L'Empoli".

Niente chance per le altre?

"Sì, perché se il Palermo avesse vinto contro il Pescara avrebbe potuto avere qualche possibilità. Anche se l'Empoli è più forte in diversi ruoli. Quattro punti di distacco, anche se c'è un girone da giocare, sono troppi".

Pescara e Crotone le consideriamo già retrocesse?

"Mi sembra che non ci siano molte alternative...".