...con Sannino

A tu per tu ...con Miccoli 08.02 - "La Juve ha dato una buona risposta facendo tre punti contro l'Inter che non meritava la sconfitta e sta tornando ad essere una buona squadra. Altri campionati hanno dimostrato che finché non c'è l'aritmetica nulla è scontato. Ma mi diverte più il Napoli". Così a Tuttomercatoweb Fabrizio ... A tu per tu ...con Ruben Sosa 07.02 - Goleada al Pescara e adesso avanti col sorriso. La Lazio si gode il momento. "Anche se in alcune circostanze ha perso delle partite abbordabili", sottolinea il grande ex Ruben Sosa a TuttoMercatoWeb. Il futuro comunque è roseo. "La Lazio - prosegue Sosa - sembra però una squadra... A tu per tu ...con Galli 06.02 - "A gennaio il mercato ha fatto girare soldi all'interno del sistema e questo è positivo. Ma sarebbe bello tornare al vecchio mercato: inizia il campionato e dopo sette-otto partite capisci cosa ci vuole e poi fai il calciomercato di riparazione... Non si può aspettare gennaio". Cosi... A tu per tu ...con Kharja 05.02 - Valigie pronte, direzione Dubai. Houssine Kharja gira il mondo, per ora nessuna intenzione di tornare a giocare. "Magari farò il procuratore", dice l'ex centrocampista di - tra le altre - Genoa e Inter a TuttoMercatoWeb. Stasera Juve-Inter, come la vede? "È sempre una... A tu per tu ...con Bagni 04.02 - "Il Bologna crescerà negli anni, quando si deve programmare bisogna fare un passo alla volta. Negli anni arriveranno risultati importanti". Parole firmate Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli ed ex dirigente del Bologna a TuttoMercatoWeb. E il Napoli? È diverso, non... A tu per tu ...con Fusco 03.02 - Poche operazioni, mirate. "Un mercato coerente con quanto avevamo annunciato", sottolinea a TuttoMercatoWeb il ds dell'Hellas Verona, Filippo Fusco. Preoccupato dal mercato del Frosinone e delle altre? "Il Frosinone era già forte, così come Carpi, Benevento e Bari.... A tu per tu ...con D'Amico 02.02 - Mercato chiuso, ma non per tutti. In Cina ancora vanno a caccia di colpi, la nuova frontiera del calciomercato. Mai fermarsi, sempre attivi. E in Italia, che mercato è stato? "È stata una sessione molto povera", dice a TuttoMercatoWeb il noto agente Andrea D'Amico. "La classifica... A tu per tu ...con Canovi 01.02 - "È stato un mercato fiacco, la situazione economica di gran parte dei club non è stata tale da poter arrivare a grandi acquisti. Il miglior acquisto lo ha fatto l'Inter con Gagliardini, bene anche Pavoletti a Napoli ma dispiace la partenza di Gabbiadini. La Roma con Grenier ha fatto... A tu per tu ...con Perinetti 31.01 - "A gennaio trovare giocatori importanti non è facile, però è stato molto vivace il mercato interno e questo è un fattore positivo". Così a TuttoMercatoWeb Giorgio Perinetti fotografa la sessione di calciomercato che volge al termine. Oscar del mercato a chi? "Direi che... A tu per tu ...con Di Carlo 30.01 - "È una partita importantissima sotto tutti gli aspetti. È fondamentale cercare di portare a casa i tre punti, consapevoli comunque che il Latina ha trovato equilibrio. Ma davanti i nostri tifosi vogliamo vincere". Cosi a TuttoMercatoWeb l'allenatore dello Spezia, Domenico Di Carlo. Si... È fondamentale cercare di portare a casa i tre punti, consapevoli comunque che il Latina ha trovato equilibrio. Ma davanti i nostri tifosi vogliamo vincere". Cosi a TuttoMercatoWeb l'allenatore dello Spezia, Domenico Di Carlo.