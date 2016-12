...con Semplici

A tu per tu ...con Moggi 28.12 - "A gennaio ci saranno movimenti, ma non rilevanti". Parole firmate Luciano Moggi, ex dg della Juventus, a TuttoMercatoWeb. "La Juve magari prenderà Witsel, ma poi non ci aspettiamo chissà quali altre trattative". Ha deluso Gabbiadini a Napoli, è sul mercato. "No,... 28.12 - "A gennaio ci saranno movimenti, ma non rilevanti". Parole firmate Luciano Moggi, ex dg della Juventus, a. "La Juve magari prenderà Witsel, ma poi non ci aspettiamo chissà quali altre trattative"."No,... A tu per tu ...con Cornacini 27.12 - "In Italia non sarà un grande mercato, il Milan farà qualcosa così come Juve e Napoli ma non vedo tanti movimenti. Una squadra che mi aspetto protagonista è il Palermo per provare a mantenere la categoria". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato brasiliano, Leonardo Cornacini. Gabbiadini... 27.12 - "In Italia non sarà un grande mercato, il Milan farà qualcosa così come Juve e Napoli ma non vedo tanti movimenti. Una squadra che mi aspetto protagonista è il Palermo per provare a mantenere la categoria". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato brasiliano, Leonardo Cornacini. A tu per tu ...con Canovi 26.12 - "Dovranno intervenire le squadre che perderanno giocatori per la Coppa d'Africa, vedi la Roma che deve sostituire Salah. E poi mi aspetto interventi da chi intende mantenere le posizioni acquisite per arrivare in Champions". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi... 26.12 - "Dovranno intervenire le squadre che perderanno giocatori per la Coppa d'Africa, vedi la Roma che deve sostituire Salah. E poi mi aspetto interventi da chi intende mantenere le posizioni acquisite per arrivare in Champions". Cosi a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi... A tu per tu ...con gli auguri 25.12 - Dalla vostra squadra del cuore, per voi. Sms di Buon Natale, direttamente dai protagonisti di Serie A, B, Lega Pro. TuttoMercatoWeb.com ha raccolto per voi gli auguri di Natale, mettetevi comodi e godetevi la festa... ASCOLI "Un sincero augurio di buon Natale ai... 25.12 - Dalla vostra squadra del cuore, per voi. Sms di Buon Natale, direttamente dai protagonisti di Serie A, B, Lega Pro.ha raccolto per voi gli auguri di Natale, mettetevi comodi e godetevi la festa..."Un sincero augurio di buon Natale ai... A tu per tu ...con L.Pasqualin 24.12 - "Sarà un mercato chirurgico, con la presenza delle liste chiuse c'è sempre il problema per tutti di fare l'uscita prima dell'entrata". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Luca Pasqualin in vista della finestra di riparazione che si svolgerà a gennaio. Chi sarà... 24.12 - "Sarà un mercato chirurgico, con la presenza delle liste chiuse c'è sempre il problema per tutti di fare l'uscita prima dell'entrata". Così al'operatore di mercato Luca Pasqualin in vista della finestra di riparazione che si svolgerà a gennaio. A tu per tu ...con Caravello 23.12 - "A gennaio ci saranno interventi mirati, giusti. Niente di clamoroso, ma operazioni chiare da parte di chi ha bisogno". Così per TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello fotografa la sessione di gennaio. Chi si muoverà? "Sono curioso di capire che... 23.12 - "A gennaio ci saranno interventi mirati, giusti. Niente di clamoroso, ma operazioni chiare da parte di chi ha bisogno". Così perl'operatore di mercato Danilo Caravello fotografa la sessione di gennaio."Sono curioso di capire che... A tu per tu ...con Giacomelli 22.12 - "Con le ultime vittorie ci siamo rimessi in corsa". Voglia ed entusiasmo targati Stefano Giacomelli, attaccante e capitano di un Vicenza che punta alla salvezza e per il futuro sogna in grande. "Siamo partiti un po' così - sottolinea Giacomelli a TuttoMercatoWeb - ci sono stati... 22.12 - "Con le ultime vittorie ci siamo rimessi in corsa". Voglia ed entusiasmo targati Stefano Giacomelli, attaccante e capitano di un Vicenza che punta alla salvezza e per il futuro sogna in grande. "Siamo partiti un po' così - sottolinea Giacomelli a- ci sono stati... A tu per tu ...con Adriano 21.12 - Adriano e l'Inter, emozioni che non si cancellano. L'Imperatore questa sera sarà a San Siro, vedrà dal vivo i nerazzurri. Inter-Lazio, una partita dal sapore speciale. Con un ex speciale, da San Paolo con amore. "Proverò tantissime emozioni", confida Adriano che parla in esclusiva... 21.12 - Adriano e l'Inter, emozioni che non si cancellano. L'Imperatore questa sera sarà a San Siro, vedrà dal vivo i nerazzurri. Inter-Lazio, una partita dal sapore speciale. Con un ex speciale, da San Paolo con amore. "Proverò tantissime emozioni", confida Adriano che parla in esclusiva... A tu per tu ...con Bousquet 20.12 - "Sarà un mercato molto caldo". Parola di Mauro Bousquet, operatore di mercato, che fa le carte alla prossima finestra per TuttoMercatoWeb I protagonisti di gennaio? "Dico l'Inter che dovrà muoversi anche con alcune cessioni come Jovetic e Gabigol. Farà qualcosa anche... 20.12 - "Sarà un mercato molto caldo". Parola di Mauro Bousquet, operatore di mercato, che fa le carte alla prossima finestra per"Dico l'Inter che dovrà muoversi anche con alcune cessioni come Jovetic e Gabigol. Farà qualcosa anche... A tu per tu ...con Martorelli 19.12 - "Il Napoli quasi sicuramente concluderà l'affare Pavoletti, la Juve interverrà per migliorare alcuni reparti tra cui il centrocampo. Sono le due società che si muoveranno già i primi di gennaio, non aspetteranno per intervenire su alcuni ruoli fondamentali. Poi sarà il classico mercato... 19.12 - "Il Napoli quasi sicuramente concluderà l'affare Pavoletti, la Juve interverrà per migliorare alcuni reparti tra cui il centrocampo. Sono le due società che si muoveranno già i primi di gennaio, non aspetteranno per intervenire su alcuni ruoli fondamentali. Poi sarà il classico mercato...