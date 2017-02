10 febbraio 1957, la Coppa d'Africa vede la luce. E c'è già il caos Sudafrica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 10 febbraio 1957 vede la luce la Coppa d'Africa, organizzata dalla CAF, la massima istituzione calcistica africana che nasce ufficialmente due giorni prima a Khartoum, in Sudan. Senza perdere tempo, la CAF riesce a organizzare un torneo per nazioni addirittura ben prima della UEFA. Ai nastri di partenza dell'edizione d'esordio ci sono 4 squadre: i padroni di casa del Sudan, l'Egitto, l'Etiopia e il Sudafrica. Gara a eliminazione diretta, due semifinali secche e finale a Khartoum. Il Sudafrica che è sorteggiato contro l'Etiopia si rifiuta di scendere in campo con una formazione multirazziale per la politica dell'apartheid vigente. La CAF decide così di squalificare la nazionale, promuovendo direttamente in finale l'Etiopia. L'altra semifinale, che è quella che sancisce l'inizio della Coppa d'Africa, è fra Sudan ed Egitto il 10 febbraio e vincono gli egiziani per 2-1. Per la cronaca l'Egitto vincerà anche la Coppa d'Africa sei giorni più tardi, superando in finale per 4-0 l'Etiopia.