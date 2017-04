17 aprile 1990, la Fiorentina pareggia 0-0 col Werder e approda in finale di Uefa

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 17 aprile 1990 la Fiorentina pareggia 0-0 a Perugia contro il Werder Brema nella semifinale di ritorno Coppa Uefa e approda in finale. All'andata era finita 1-1 e quella sera i viola riuscirono a festeggiare quel grande traguardo. La Fiorentina, guidata in panchina da Ciccio Graziani, giocò una partita molto attenta senza concedere praticamente niente agli avversari (che potevano schierare tra gli altri anche l'ex laziale Riedle) e riuscirono a sopperire anche all'infortunio di Pioli che dopo nove minuti fu costretto ad uscire dal campo in barella. I viola cercarono di rendersi pericolosi in contropiede con Di Chiara, Baggio e Buso. La partita fu comunque segnata dall'invasione di un paio di tifosi della Fiorentina che aggredirono il portiere tedesco Reck, reo di aver staccato dalla rete della porta due sciarpe viola. Per quell'episodio il campo della Fiorentina fu poi squalificato e i viola furono costretti a giocare ad Avellino il ritorno della finale.