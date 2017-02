5 febbraio 1950, la Rai trasmette la prima gara in tv: Juventus-Milan 1-7

Il 5 febbraio 1950 veniva trasmessa la prima partita di calcio di serie A in tv. Per la sola città di Torino la Rai decise di trasmettere Juventus-Milan. Nel 1949 erano iniziare le trasmissioni sperimentali e quella gara fu il primo programma realizzato in esterrna con le telecamere. La Juventus era in testa alla classifica e il Milan al secnodo posto. Cinquantamila gli spettatori paganti: per la cronaca la partita finiì con un clamoroso 7-1 a favore dei rossoneri. Le reti furono realizzata da Hansen, tripletta di Nordhal III, Gren, Liedholm, Burini e Candiamo II.