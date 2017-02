8 febbraio 1981, tragedia al Karaiskakis: muoiono 21 persone

© foto di Image Sport

L'8 febbraio 1981 la Grecia assiste alla più grande tragedia legata al calcio: allo stadio Karaiskakis va in scena l'attesissimo derby fra Olympiacos e AEK, tra l'altro incontro fra due squadre al vertice della classifica, con la squadra del Pireo avanti di 2 punti. Sul campo non c'è storia: l'Olympiacos si rende protagonista di un clamoroso 6-0 e poco prima del triplice fischio alcuni tifosi biancorossi si accingono a uscire dal Gate 7 per avviarsi verso il Gate 1 per salutare i propri beniamini. Ma trovano i cancelli chiusi e lo scivolone di uno di questi tifosi causa un drammatico effetto domino con decine di persone che a loro volta caddero. E rimasero schiacciate poiché nel frattempo continuava il flusso di tifosi che si avviavano verso l'uscita, inconsapevoli di andare a sbattere verso un muro umano. In totale morirono 21 persone e almeno 55 furono i feriti. Da allora, ogni 8 febbraio, vengono commemorate le vittime e nello spicchio di stadio del Gate 7 alcuni posti sono di colore nero a formare un numero 7. Fuori dall'impianto ci sono due memoriali con i nomi dei 21 morti.