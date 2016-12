© foto di Giacomo Morini

Il 23 dicembre 2007 l'Inter vince il derby e si laurea campione d'inverno. Vittoria 2-1 in rimonta contro il Milan reduce dal titolo di campione del Mondo. Una settimana prima, la squadra allenata da Carlo Ancelotti aveva battuto il Boca Juniors per 4-2, ma al rientro in Italia fu costretta a fare i conti una realtà ben diversa. I rossoneri furono accolti all'ingresso in campo anche dagli applausi dei giocatori nerazzurri. Vantaggio milanista con una perfetta punizione di Pirlo al 18': il Milan per un'ora fu capace di tener testa alla capolista e anche nel finale insidiò gli avversari. Arrivano però le reti di Cruz e Cambiasso con la collaborazione di un disastroso Dida (i tifosi nerazzurri canteranno: 'Dida uno di noi'). L'Inter andò così a +25 sui rossoneri e mantenne le distanze sulla Roma. Alla fine sarà scudetto.