26 dicembre 2009, muore Beppe Chiappella, una vita passata vincendo nella Fiorentina

Il 26 dicembre 2009 muore Giuseppe Chiappella, storico giocatore e allenatore della Fiorentina. Aveva 85 anni e con i viola aveva conquistato il primo scudetto, quello del '55-56, quando in panchina c'era Fulvio Bernardini. Il tecnico romano stravedeva per Chiappella, uno stopper-mediano che non mollava mai, dotato di ottima intelligenza tattica e che raggiunse anche la Nazionale giocando per dicassette volte in azzurro. Da allenatore iniziò la sua carriera con la Fiorentina con cui vinse due coppe Italia e la Coppa delle Coppe del 1961. Fu lui a preparare la squadra yè-yè che poi avrebbe vinto lo scudetto nel '68-69. Nel '68 però Chiappella passò al Napoli e sulla panchina viola arrivò Pesaola che firmò il secondo tricolore. In partenopeo rimase per cinque anni, poi guidò anche il Cagliari, l'Inter, il Verona, il Pescara, di nuovo la Fiorentina, il Pisa e l'Arezzo.