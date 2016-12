Il 27 dicembre 1988 Marco van Basten vince il suo primo pallone d'Oro. È un'edizione dominata dall'Olanda e dal Milan, considerato che il podio è completato da Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Decisivo per la vittoria finale l'Europeo in Germania Ovest vinto dalla nazionale olandese con Van Basten capocannoniere del torneo con 5 reti, tra cui il gol capolavoro in finale contro l'Unione Sovietiva. Tra gli italiani il migliore è l'allora attaccante della Sampdoria Gianluca Vialli, settimo.