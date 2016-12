30 dicembre 1986, Igor Belanov vince a sorpresa il Pallone d'Oro

Il 30 dicembre 1986 viene assegnato uno dei Palloni d'oro più controversi della storia del torneo: a vincere è l'attaccante della Dinamo Kiev Igor Belanov. Decisiva una partita dei Mondiali giocati in estate in Messico, la più spettacolare della rassegna iridata: l'ottavo di finale Belgio-Unione Sovietica 4-3, dove Belanov si rende protagonista di una tripletta. Il premio è soprattutto alla Dinamo Kiev, protagonista in quell'anno di un calcio mai visto prima, tanto da essere definito "calcio del 2000". Una squadra che nel 1986 vincerà la Coppa delle Coppe e che comporrà quasi del tutto l'ossatura della nazionale sovietica. Dietro Belanov finiscono Gary Lineker, centravanti inglese fresco capocannoniere dei Mondiali, ed Emilio Butragueno. Alessandro Altobelli, unico italiano presente in classifica, chiude al 10° posto.