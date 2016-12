A. D'Amico: "Kalinic? Di fronte a certe offerte ormai i giocatori vanno ceduti"

Andrea D’Amico, procuratore fra gli altri di Giovinco, ha parlato a Radio Blu del possibile trasferimento in Cina di Kalinic. E ha fatto alcune considerazioni sugli investimenti dei cinesi: “Ci sorprendiamo dell’attenzione dei cinesi sul calcio italiano ma la Cina è già presente con investimenti pesanti nel nostro Paese. Il calcio ormai è extraterritoriale. Di fronte a certe offerte i giocatori vanno ceduti, non conosco la situazione specifica di Kalinic ma quando ci sono certi numeri le società non possono far altro che cedere e devono essere brave a trovare le alternative. Credo che se ne potrebbe parlare anche nel caso dovesse arrivare un’offerta di poco inferiore ai 50 milioni di euro della clausola. Poi è chiaro che la Fiorentina può far valere la sua forza contrattuale, se non si raggiunge la cifra della clausola rescissoria, e dipende anche dalla volontà del giocatore”.