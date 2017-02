© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato anche dei recenti fatti di Pescara. Ricordiamo che Allegri ha giocato due stagioni in Abruzzo: "Quella del presidente Sebastiani è una notizia che mi ha fatto una brutta impressione, non dovrebbero mai succedere certe cose. Vincere non è semplice, la realtà di Pescara adesso non è semplice ma anche retrocedessero tornerebbero in fretta in Serie A".