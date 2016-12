Amerini: "Badelj? 12 milioni una cifra giusta per la cessione"

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini è intervenuto sulle frequenze di Radio Blu, parlando della formazione viola. “Badelj? Mi sembra di capire che se ne possa andare o che comunque il procuratore sia di questa idea. Ultimamente sta giocando molto bene; a certe cifre è difficile dire di no. Quale la cifra giusta per cederlo a gennaio? Sui 12 milioni, la ritengo una cifra congrua. Chiaro che in caso di cessione di Badelj occorrerà investire nuovamente in quel reparto anche se nessuno ha le sue caratteristiche e in caso di cessione i viola dovranno disegnare un nuovo centrocampo. Cristoforo? Contro il Napoli ha fatto bene ma al momento non mi entusiasma. Gonzalo? Una situazione difficile, entrambe le parti hanno le proprie ragioni. Il duello Maxi Olivera – Milic? Non mi sembra ci sia un grande divario tra i due, credo a entrambi manchi un po’ di velocità. Federico Chiesa? Era possibile capire che sarebbe esploso prima o poi mentre Tello, al momento, non sente la fiducia dell’ambiente anche se a livello di scatto e velocità è uno dei migliori”.