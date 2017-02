Amichevoli squadre di club, le partite in programma

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

Le partite in programma:

10:15 Brisbane Wolves (Aus)-Peninsula (Aus)

11:00 Odra Opole (Pol)-Opava (Cze)

11:00 Pardubice (Cze)-Liberec U21 (Cze)

11:00 S. Rzeszow (Pol)-Sokol Nisko (Pol)

11:30 La Hoya Lorca (Esp)-Seongnam (Kor)

11:30 Lions FC (Aus)-Ipswich Knights (Aus)

12:00 Gorica (Slo)-Brda (Slo)

12:00 LKS Lodz (Pol)-Jarocin (Pol)

12:00 Midtjylland (Den)-AIK Stockholm (Swe)

12:00 Wisla Pulawy (Pol)-Radomiak Radom (Pol)

12:30 Las Palmas B (Esp)-Brann (Nor)

13:00 Isloch Minsk (Blr)-Smolevichi STI (Blr)

13:00 Liberec (Cze)-Pisek (Cze)

13:00 Malmo FF (Swe)-Sirius (Swe)

14:00 Anzhi (Rus)-Dukla Praga (Cze)

14:00 Dugopolje (Cro)-Hajduk Split (Cro)

14:30 Vasas (Hun)-Szeol (Hun)

15:00 Dacia Chisinau (Mda)-Viborg (Den)

15:00 Krasnodar (Rus)-Haugesund (Nor)

15:00 Slavia Praga (Cze)-Suwon (Kor)

16:00 Plzen (Cze)-Odense (Den)

16:00 Sibenik (Cro)-Solin (Cro)

16:00 Ural (Rus)-Cukaricki (Srb)

16:00 Vysehrad (Cze)-Varnsdorf (Cze)

17:00 Odra Petrkovice (Cze)-Ostrava (Cze)

17:00 Östersunds (Swe)-Halmstad (Swe)

17:00 Spisska Nova Ves (Svk)-Cigand SE (Hun)

18:00 Horsens (Den)-Middelfart (Den)

18:00 Sokol Aleksandrow Lodz (Pol)-Warta Sieradz (Pol)

18:00 Usti n. L. (Cze)-Teplice U21 (Cze)

19:00 Lichtenberg (Ger)-Berliner AK 07 (Ger)

19:00 Nussdorfer (Aut)-Karabakh Vienna (Aut)

20:00 Waterford (Irl)-Galway (Irl)

20:45 Cobh Ramblers (Irl)-Cork City (Irl)

20:45 Drogheda (Irl)-Limerick (Irl)

22:00 DC United (Usa)-Jonkopings (Swe)