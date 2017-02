Angola, almeno 17 morti fra i tifosi nella partita inaugurale del campionato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Almeno 17 morti a Uíge, nel nord dell'Angola, per una partita di calcio. La tragedia si è consumata in occasione della partita fra Santa Rita de Cássia e Recreativo do Libolo, gara inaugurale della Girabola 2017, il massimo campionato angolano. Secondo quanto riferito dai media del Paese africano, la causa del disastro sarebbe da ricondursi al tentativo di forzare l'ingresso dello stadio municipale "04 de Janeiro", dovuto al ritardo nell'apertura dei tornelli. I morti, a seconda della fonte, variano da 17 a 25; i feriti sarebbero invece almeno 60.