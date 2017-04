Arsenal, Wenger: "Stasera buona risposta. Quarto posto ancora possibile"

Risultato finale: Middlsebrough-Arsenal 1-2

Fonte: www.sportsmole.co.uk

Vittoria corsara al Riverside Stadium, per 2-1 contro il Middlesbrough, per l'Arsenal di Arsene Wenger che esterna la sua moderata soddisfazione ai microfoni della BBC: "Abbiamo risposto bene. Penso che non siamo stati perfetti, ma ci abbiamo messo impegno e attenzione. Poi, dopo il loro pari, siamo riusciti a reagire e vincere. Per noi - ha continuato il manager alsaziano - è stato un grande test, il Middlesbrough ha dato tutto in quella che era una delle sue ultime possibilità di rimanere in Premier. Il quarto posto? E' ancora matematicamente vivo, sapevamo che stasera avevamo bisogno di vincere. Ora abbiamo una pausa in FA Cup (semifinale con il City ndr) e poi ripartiremo in campionato".