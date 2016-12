Ascoli, Aglietti: "Ottima prestazione contro una squadra forte come il Bari"

Ascoli-Bari 1-1

© foto di Federico Gaetano

Alfredo Aglietti, tecnico dell'Ascoli, soddisfatto per il pareggio ottenuto nel finale contro il Bari: 2Sono contento perché almeno non l'abbiamo persa e sopratutto perché abbiamo messo in grande difficoltà una squadra di grande qualità e che nelle ultime settimane ha fatto benissimo. Abbiamo rischiato pochissimo, forse solo nel primo tempo e loro, nella ripresa, sono andati spesso e volentieri in crisi. Cacia? Capita di non riuscire a segnare. Sono contento della crescita dei miei, continuiamo a lavorare".