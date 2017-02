Atalanta, gruppo al completo ad eccezione di Dramé e Konko

Fonte: atalanta.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo pomeriggio, in vista della gara contro il Cagliari in programma allo stadio Atleti Azzurri d'Italia domenica alle 15, l'Atalanta ha sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Gruppo al completo, eccezion fatta per Dramé e Konko, che hanno proseguito con i rispettivi lavori personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse.