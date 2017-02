Atalanta, ultime da Zingonia: Gasperini senza Dramé e Konko

Fonte: Atalanta.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nerazzurri, dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari, questo pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi in vista della trasferta di Palermo. Mister Gasperini ha dovuto rinunciare a Dramé e Konko, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. La squadra è stata sottoposta a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di domenica: palestra e tattica per chi è sceso in campo, palestra, lavoro atletico e partitella contro una formazione mista del settore giovanile per il resto del gruppo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento alle 15.