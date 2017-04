Avellino, domani la ripresa degli allenamenti

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’Avellino riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti al Partenio-Lombardi per la partita contro il Cesena, in programma sabato alle ore 15.00. La squadra, dopo la vittoria a Pisa, è rimasta infatti in Toscana allenandosi oggi con una seduta di scarico, cui seguirà il ritorno in Irpinia e la seduta a porte chiuse del pomeriggio. A riferirlo è il sito degli irpini.