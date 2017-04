Avellino, Novellino: "Attenti al Pisa: serve concentrazione e attenzione"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla a Sky prima della sfida sul campo del Pisa: "Dobbiamo essere consapevoli delle nostre difficoltà, sopratutto per la penalizzazione, ma anche della forza dell'avversaria, che si trova in una posizione che non rispecchia le sue qualità. Dobbiamo stare attenti e concentrati, in B la situazione di classifica può cambiare molto velocemente".