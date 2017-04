© foto di Antonio Vitiello

L'Avvocato Giuseppe La Scala, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del closing imminente e del probabile addio di Berlusconi e Galliani: "Finalmente siamo vicino all'addio di Galliani. Non ha fatto il bene del Milan e che vada via è solo un fattore positivo per i tifosi e per noi piccoli azionisti. Venderà case per Fininvest? Sicuramente farà meglio di quanto fatto al Milan".