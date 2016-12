Avv. Moggi: "Depositato ricorso al Consiglio di Stato contro radiazione"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi ricorre innanzi il Consiglio di Stato contro la radiazione inflitta dalla FIGC. Lo ha annunciato uno dei suoi legali, l'Avvocato Paco D'Onofrio, attraverso il proprio profilo Facebook: "Abbiamo depositato il ricorso al Consiglio di Stato per conto di Luciano Moggi contro la radiazione inflitta dalla Figc. La battaglia per ottenere giustizia non si ferma mai, tantomeno noi".