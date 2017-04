Barcellona invasa dai tifosi della Juve

Attesi nella città catalana oltre 4.000 supporter bianconeri

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Saranno oltre 4.000 i tifosi della Juventus sulle tribune del Camp Nou. La città catalana è invasa, nel centro, sul lungomare e nei dintorni dello stadio, da centinaia di sostenitori bianconeri arrivati dall'Italia e non solo. Altri se ne aggiungeranno all'ora di pranzo e nel pomeriggio. Intanto, per la Juventus, alloggiata in un albergo del centro, seduta di allenamento in palestra. Sui quotidiani spagnoli l'attesa della partita è un po' smorzata dalla doppietta delle madrilene, entrambe approdate alle semifinali di Champions, e dalle polemiche del Bayern Monaco per l'arbitraggio dell'ungherese Kassai. Il tentativo del Barça è considerato più un milagro (miracolo) che una remuntada. "Llamada a otro milagro", titola nelle pagine sportive "La Vanguardia"; di "otro milagro" parla anche As. "Sport" la definisce una "Noche par sonar" (Notte per sognare), mentre per "Marca" è una "Mission impossible II". Solo "Mundo deportivo" la chiama ancora "Remontada" aggiungendoci un 2, ricordando il 6-1 sul Psg.