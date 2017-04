Barcellona, scopriamo la Ciutat Esportiva Joan Gamper

La Ciutat Esportiva Joan Gamper è un terreno di allenamento e base dell'accademia del Barcellona, aperto il 1º giugno 2006. Il costo totale della costruzione della struttura è stato di 77,5 milioni di euro. Ha un'ampiezza di 136.839 m² ed è usato per l'allenamento della prima squadra e per alcune partite della squadra delle riserve così come da molte delle altre sezioni della polisportiva compreso pallacanestro, handball e futsal. Ora che questa struttura è completamente operativa, tutte le squadre giovanili del Barça che precedentemente hanno usato le altre strutture di allenamento del Camp Nou vi si allenano. La prima squadra ha incominciato ad usare la struttura però solo nel 2009 dopo che per trent'anni erano state utilizzate altre strutture vicino allo stadio. Queste strutture includono una zona completa di saune e un centro per il recupero del giocatore.