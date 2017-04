Bari, Colantuono: "Puniti dagli episodi"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Colantuono, allenatore del Bari, parla a Sky dopo il ko di Carpi: "Ogni sconfitta ha una storia diversa, oggi abbiamo iniziato bene e ci siamo fatti gol da soli. Sino al 2-0 siamo stati in partita, se vogliamo stare nel treno delle migliori dobbiamo però fare molto meglio. L'atteggiamento della squadra non è stato affatto negativo, ci sono contro anche gli episodi. La squadra lavora bene, si impegna, non posso dire nulla sotto l'aspetto dell'abnegazione. Forse il nostro target, ad oggi, è questo di lottare per i playoff".

Sugli infortuni: "Abbiamo preso calciatori a gennaio che non stavano giocando, quindi sapevamo che serviva tempo per averli al massimo. Poi si sono aggiunti tanti contrattempi, tipo quello di Brienza, e il percorso di crescita ha subito un rallentamento evidente. Non abbiamo molte possibilità di far rifiatare qualcuno".