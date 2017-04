Bayern Monaco, Ancelotti: "Vicini alla partita perfetta"

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto al termine del match perso contro il Real Madrid. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium.

Serviva la partita perfetta e il Bayern l’ha fatta. Avevate fatto i conti con l'arbitro?

"Non avevamo fatto i conti con l’arbitro. Siamo stati vicini a fare la partita perfetta. Poi è successo quello è successo. Peccato, non abbiamo fatto una brutta gara. Sono orgoglioso, sono onorato di poterli allenare".

In casa Real può esserci questa influenza sugli arbitri?

"Non credo, il direttore di gara ha fatto molti errori. Non era all’ altezza. Non sono stato mai a favore della moviola in campo, ma credo che a questo punto sia indispensabile. Un arbitro non può fare errori del genere".

Con Zidane avete parlato dell'arbitraggio?

"Credo che abbia sbagliato da entrambe le parti, stavano discutendo di quello".

Zidane ha detto che il Bayern è la squadra più forte di questa Champions.

"Mi fa piacere, abbiamo avuto la sfortuna di giocare molto in dieci uomini. Sia a Monaco, ma anche qua. Non lo meritavamo".

Pensa che vincere la Bundesliga sia comunque un buon traguardo?

"Non chiedere a me, io credo di sì".