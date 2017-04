Berti sul derby di Milano: "Adesso manca cattiveria. L'Inter deve vincere"

Nel giorno del suo 50esimo compleanno, Nicola Berti ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky per parlare del derby di Milano che andrà in scena nella giornata di domani: "E' una partita magica, dove si vivono emozioni pure: il derby è una partita che considero mia. Una volta si litigava già in palestra, prima della partita. Adesso entrano in campo mano nella mano, dandosi i bacini, manca la cattiveria. Io, ad esempio, non ho parlato a Maldini per due anni, poi la Nazionale sistemava tutto. Come finisce? Siamo obbligati a vincere, dobbiamo sorpassare il Milan".