Big Europa su Weigl 'il nuovo Busquets'

21enne del Dortmund vale 18 mln, interessa a City Real e Barça

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Ci sono Barcellona, Real e City sulle tracce di Julian Weigl, il 21enne centrocampista del Borussia Dortmund, definito il 'nuovo Busquets'. Weigl, che ha appena rinnovato il suo contratto con la squadra tedesca fino al 2021, è il numero uno sulla lista degli acquisti del ds del Barcellona, Robert Fernandez, che cerca una giovane alternativa o anche un eventuale sostituto del 28enne Busquets, da sempre nel mirino del suo vecchio mentore Pep Guardiola che farebbe carte false per portarlo al City. Il problema per il club catalano è che per strappare Weigl al club giallonero dovrà superare la forte concorrenza del Real Madrid e il Manchester City. Weigl è arrivato nel club della Ruhr due anni fa dal Monaco 1860 per appena 2 milioni e adesso la sua valutazione, dopo appena 22 partite giocate da titolare, ha raggiunto i 18 milioni.