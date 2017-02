Bologna, Bigon: "Dobbiamo ripartire dopo la partita di sabato"

© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, ds del Bologna, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium.

Stasera dovete dimostrare che il 7-1 contro il Napoli è stato semplicemente un incidente di percorso

"Sabato abbiamo affrontato una grande squadra con un atteggiamento aperto per fare la partita. Sicuramente è stata una brutta figura sul risultato. Ora dobbiamo dimostrare contro il Milan il nostro gioco".

Arbitra Doveri, che lo scorso anno ha suscitato polemiche. Cosa ne pensi?

"Il nostro club ha una linea consolidata sul non creare polemiche. Sono convinto, come detto in settimana, che Doveri farà il meglio. Gli errori ci stanno, speriamo che si pensi solamente al calcio".