Bologna, Donadoni: "Pagate le ingenuità, la colpa è mia"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, dopo la sfida col Milan è intervenuto a Premium Sport: "Abbiamo sfruttato male la superiorità numerica, nella ripresa abbiamo fatto tutto ciò che non dovevamo fare. La responsabilità è mia, la troppa voglia di fare ci è costata la sconfitta. Fischi? Sono giusti, ci stanno, perché abbiamo perso in casa in 11 contro 9. Destro? Gli si danno delle responsabilità esagerate. È in difficoltà, ma sta lottando. Abbiamo pagato le nostre ingenuità."