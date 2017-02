Bologna, Maietta: "Contro il Napoli dovremo dare il 110%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bologna Domenico Maietta ha presentato a Sky Sport la sfida contro il Napoli: “Abbiamo cominciato questo 2017 con la testa giusta, consapevoli delle nostre forze. Il mister ha insistito su questo, noi abbiamo dato sempre il massimo credendo in noi stessi. L’atteggiamento è stato quello giusto. L’attacco avversario è micidiale sia con Milik che con Pavoletti. Hanno fisicità, tecnica, velocità, non saprei chi scegliere. Dobbiamo dare il 110% per portare a casa punti oggi”.