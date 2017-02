© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan, gara valida per il recupero della 18esima giornata di Serie A. Assente il portiere Mirante, che dovrà restare fermo per le prossime due settimane.

Portieri: Da Costa, Ravaglia (34), Sarr.

Difensori: Gastaldello, Helander, Krafth, Maietta, Mbaye, Oikonomou, Torosidis.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Viviani.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Petkovic, Sadiq, Verdi.