Bologna-Milan, Romagnoli infortunato e Paletta espulso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continuano i problemi in difesa per il Milan, che dopo gli infortuni di De Sciglio, Calabria e Antonelli perde nel corso della sfida contro il Bologna Alessio Romagnoli. Il centrale ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo 30 minuti per problemi muscolari. Al suo posto è entrato Cristian Zapata. Non bastasse Gabriel Paletta è stato espulso sei minuti più tardi per somma d'ammonizioni, l'ultima delle quali ricevuta per aver fermato al limite dell'area Dzemaili.