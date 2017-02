Boninsegna: "La Juve ha meritato i 3 punti ma troppi episodi discutibili"

© foto di Matteo Bursi

Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato a Radio Uno nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: "Cuadrado ha segnato un grande gol. Da quella distanza la prima cosa da fare è centrare la porta, poi bisogna sperare che si alzi e che il portiere non veda partire la palla come è successo ieri ad Handanovic. Juve-Inter è stata una bella partita, anche rude e cattiva in un certo senso. In alcuni momenti Rizzoli ha perso un attimo il polso della gara, ma è normale quando si giocano partite del genere. La mia esperienza in bianconero, nonostante all'inizio non volessi andare, è stata molto bella. Mi ha permesso di vincere tanto. Higuain o Icardi? Nessuno dei due è stato determinante. L'interista è stato poco supportato e ha anche subito un trattamento 'particolare' da parte di Chiellini. La Juve ha meritato di vincere, ha giocato meglio. Non si discute la vittoria, magari si può discutere qualche episodio. Icardi e Higuain io proverei a farli giocare insieme se fossi il ct argentino".