Borini su Lucas Leiva: "Ottimo giocatore e non crea mai problemi"

"Non fatemi parlare di mercato, non voglio fare valutazioni che non mi competono, però Lucas è di sicuro un ottimo giocatore". Parole di Fabio Borini a La Gazzetta dello Sport in merito al brasiliano, vicinissimo all'Inter. "Siamo stati insieme al Liverpool nelle mie due stagioni ai Reds e credo che sia un giocatore adatto anche al calcio italiano e alla Serie A. È un ottimo centrocampista difensivo, sicuramente questa è la sua migliore qualità, però sa anche impostare e dare i tempi giusti quando la sua squadra ha il pallone. Niente da dire anche come persona, in spogliatoio è un ragazzo tranquillo, non certo un calciatore che crea problemi ai compagni".