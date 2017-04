Boro, Agnew: "E' stata una battaglia, non posso chiedere di più ai miei"

Risultato finale: Middlsebrough-Arsenal 1-2

"Ovviamente siamo dispiaciuti per il risultato, ma i ragazzi hanno dato tutto e non posso chiedere di più". Lo ha dichiarato, parlando in esclusiva alla BBC dopo il ko subito contro l'Arsenal, il manager del Middlesbrough, Steve Agnew, che poi ha proseguito così la sua analisi della gara: "Abbiamo pressato alti, fatto un gol e creato i presupposti per segnarne un altro. Ripeto, non posso chiedere di più. Stanchezza alla fine? Non penso fossimo stanchi, abbiamo cercato di buttare dentro palloni in area fino alla fine, abbiamo portato una pressione enorme. E' stata una battaglia stasera. Allo stadio i tifosi hanno creato un'atmosfera fantastica, quando il Riverside canta è incredibile. I fan meritano molto perché hanno incitato sempre la squadra".