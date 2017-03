Braida sul closing del Milan: "Mi auguro restino Galliani e Berlusconi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, il direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida s'è soffermato anche sul Milan, sua ex squadra, alle prese con qualche difficoltà di troppo per la cessione del club: "Io sono affezionatissimo al Milan, in quel club ho vissuto una carriera incredibile, ma al Barcellona sto bene. Mi auguro che resti Berlusconi, mi piacerebbe che le grandi squadre restassero ai grandi imprenditori italiani. Mi auguro che restino sia lui che Galliani".