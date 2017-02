Cagliari, differenziato per Faragò, Farias e Padoin. A parte Ibarbo

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di allenamento mattutina oggi allo stadio Sant’Elia per i rossoblù, in vista dell’impegno esterno che li opporrà all’Atalanta domenica pomeriggio. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto una serie di partitelle a meta. Quindi, partita finale su campo ridotto e prove sulle palle inattive. La seduta è terminata con una sessione di tiri in porta. Differenziato per Paolo Faragò, Diego Farias e Simone Padoin. Lavoro personalizzato per Victor Ibarbo.