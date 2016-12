Cagliari, momento non facile: domani alle ore 12.00 la conferenza di Giulini

Terminata la prima parte di campionato e passato il Natale, Tommaso Giulini rompe il silenzio prima del nuovo anno e della ripresa degli allenamenti della squadra, prevista per il 2 gennaio.

Domani alle ore 12.00, nel Cagliari 1920 Store del Largo Carlo Felice, il presidente del Cagliari si presenterà infatti davanti a taccuini e microfoni per una conferenza stampa. Potrebbe essere l’occasione per fare un bilancio sull'inizio di stagione, ma anche per chiarire la situazione all'interno dello spogliatoio e per analizzare la prossima sessione di mercato.