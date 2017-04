Carpi, Castori: "C'è grande equilibrio, i playoff si faranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, parla a Sky della corsa playoff, specialmente dopo il successo dei suoi sul Bari: "Conterà parecchio la condizione atletica. Noi abbiamo recuperato alcuni calciatori che in precedenza erano fuori e possono tornarci molto utili. Il campionato è molto equilibrato, sino alla fine ci sarà da lottare. Secondo me i playoff ci faranno, lo dicono le ultime partite, nessuno riuscirà ad allungare in vetta"

Su Mbakogu: "Jerry è importantissimo per noi, conosce i nostri meccanismi di gioco. Il suo ritorno ci ha permesso di ritrovare il nostro atteggiamento in campo, che è lo stesso da tre anni. Il gioco del Carpi non è per tutti..."