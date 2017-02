Celta Vigo, Berizzo: "Abbiamo pagato diversi errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eduardo Berizzo, tecnico del Celta Vigo, ha commentato così la sconfitta in semifinale di Copa del Rey. Ecco le sue parole ai microfoni di Marca: "Abbiamo pagato diversi errori, loro hanno messo più grinta. Oggi conviviamo con l'amarezza per la sconfitta, dobbiamo stringere i denti e ripartire. Non ho nulla da criticare ai miei giocatori, hanno dato tutto e abbiamo avuto la possibilità di poter vincere. Poi il loro modo di giocare ci ha spinto a difenderci troppo".